Parlamento: Fraccaro, auguri a commissioni, lavoreremo insieme

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Formulo i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti delle Commissioni permanenti di Camera e Senato. Il governo e' impegnato a garantire un rapporto di massima cooperazione con il Parlamento e a rispettare la centralita' di tutti i suoi organi, a cominciare proprio dalle Commissioni che esercitano fondamentali funzioni legislative, di indirizzo e di controllo". Lo afferma in una nota il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. "Incontrerò presto i nuovi presidenti per portare il saluto mio personale e del governo e iniziare da subito a lavorare insieme per il bene dei cittadini".