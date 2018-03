Parlamento: Di Maio, non ci interessano poltrone ma che funzioni al meglio (2)

(AdnKronos) - "Il nostro primo obiettivo - prosegue Di Maio - è che Camera e Senato lavorino nelle migliori condizioni possibili: maggiore è la qualità del lavoro del Parlamento, migliori saranno le leggi. C'è un esempio che, in negativo, ci dà perfettamente la misura di questo: ricordate il decreto IMU-Bankitalia, in cui il governo regalò 7,5 miliardi alle banche? Era il 2014. Applicando la cosiddetta 'ghigliottina', si impedì alle opposizioni, per la prima volta nella storia della Camera dei deputati, di fare sentire la propria voce. Il decreto passò direttamente al voto e fu approvato senza discussione". "Al Senato - incalza il capo politico del M5S - non si contano le volte in cui sono stati letteralmente cancellati con un colpo di spugna (la cosiddetta "tagliola") emendamenti che avrebbero potuto migliorare un provvedimento. Questa volta andremo al governo, saremo maggioranza ma vogliamo tutelare anche le opposizioni. Questo significa rispettare il lavoro del Parlamento".