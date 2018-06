Parlamento: Copasir non si sblocca, Pd in trincea, martedì incontro con Fi/Adnkronos

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - Si apre domani la settimana che dovrebbe essere risolutiva sul versante delle commissione parlamentari. Si partirà delle commissioni permanenti per poi arrivare a quelle speciali e di garanzia. E sulla guida di queste ultime è in corso un braccio di ferro da giorni. Il Pd vorrebbe la presidenza del Copasir da affidare a Lorenzo Guerini. Ma la maggioranza preferirebbe darla a Fdi. Uno nodo che, a quanto si apprende, non si è sciolto. "Ancora ad oggi non abbiamo novità", dice un big dem. Nè sarebbero confermate le indiscrezioni su un intervento risolutivo dei presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, per sbloccare la situazione. I presidenti comunque verranno nuovamente contattati nelle prossime ore dai dem come prosegue l'interlocuzione con le altre forze dell'opposizione. Per martedì è previsto un nuovo incontro (ce n'era stato uno già la scorsa settimana) tra i vertici del gruppo Pd e quelli Forza Italia. "Stiamo anche organizzando una riunione con tutte le forze di opposizione", si fa sapere dal Nazareno.