Parlamento: al via confronto su presidenze, dialogo M5S-Lega/Adnkronos

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - A poco più di una settimana dalle prime votazioni sulle presidenze di Camera e Senato, Lega e 5 Stelle prendono l'iniziativa. "Fino ad ora non c'e' stato nessun contatto tra la Lega e il centrodestra con il Movimento 5 Stelle. Conto di realizzarlo oggi. Telefonero' a Di Maio per parlare della presidenza delle Camere. Chiamero' anche Martina e Grasso", ha detto Matteo Salvini, 'incaricato' dal centrodestra a gestire la partita sulle presidenze delle Camere, oggi alla stampa estera. I 5 Stelle hanno invece dato mandato a Giulia Grillo e Danilo Toninelli di iniziare "le interlocuzioni con le altre forze politiche", si legge sul blog delle Stelle. Confronto a 360 gradi, insomma. Ma nel Palazzo si scommette su un dialogo già avanzato tra Carroccio e M5S per 'spartirsi' la guida dei due rami del Parlamento. Si parla di Toninelli al Senato e Giancarlo Giorgetti alla Camera. I due nomi, già ieri, venivano dati in pole position nei capanelli in Transatlantico. Uno schema che vedrebbe il Pd 'spettatore' o meglio, come specifica Lorenzo Guerini, "disponibile a un confronto su nomi di garanzia e di alto profilo". Un confronto che dovrebbe partire a breve considerati gli annunci di Salvini e M5S. E poi c'è Forza Italia con la partita in atto nel centrodestra, un partita che guarda alla presidenze delle Camere ma anche e soprattutto al governo. Luigi Di Maio ha messo in chiaro che la faccenda è esclusivamente parlamentare e slegata dal tentativo di dar vita a un esecutivo. Ma nessuno esclude che l'accordo sulle cariche istituzionali potrebbe essere il primo passo per un patto di governo. Un patto che, a sentire i toni di Silvio Berlusconi sui 5 stelle, passerebbe per la spaccatura del centrodestra.