Palermo: tornano le giornate di Primavera Fai, Palazzo d’Orleans apre le porte

Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - Accedere a Palazzo d'Orleans, edificio storico del centro di Palermo, normalmente chiuso al pubblico e sede della Presidenza della Regione siciliana, passeggiare per le sue stanze e ammirare le sue bellezze. E' una delle possibilità offerte dalle Giornate di Primavera della Fai che, per quest'anno, a Palermo, vedranno aprire al pubblico le porte dei 'palazzi dei potere'. Sabato 24 e domenica 25 marzo, dalle 10 alle 17, l'itinerario 'Arte, architetture e antiche istituzioni' permetterà di visitare Palazzo dei Normanni, Palazzo d'Orleans, Palazzo delle Aquile e il suo rifugio antiaereo e Palazzo Comitini. I visitatori potranno avvalersi anche quest'anno della guida degli 'apprendisti ciceroni', giovani studenti che racconteranno la storia e l'architettura dei monumenti. La manifestazione sarà anche un'occasione di raccolta fondi, per questo verrà chiesto un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro. "Attraverso imponenti architetture e percorsi ricchi di arte - afferma Sabrina Milone, capo delegazione Fai Palermo - si vuole raccontare la storia delle antiche istituzioni e le attuali funzioni governative, regionali e locali, nella consapevolezza che, con la conoscenza, una comunità si riappropria di quella identità storica e culturale indispensabile per una piena partecipazione alla vita civile".