Palermo: sequestrati oltre 200 chili di pane a tre venditori ambulanti

Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - Oltre 200 chili di pane in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati, e distrutti, a tre venditori ambulanti abusivi, a Palermo. L'operazione congiunta di polizia municipale e carabinieri ha riguardato due venditori di via Pacinotti e uno in piazza Mauro de Mauro, a Borgo Nuovo. I tre sono risultati sprovvisti di autorizzazione alla vendita e di Scia sanitaria e pertanto gli sono state elevate sanzioni per 3.309 euro ciascuno. I venditori sono stati segnalati all'autorità giudiziaria.