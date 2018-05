Palermo: ruspe in azione ad Altavilla, giù 13 villette abusive

Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Ruspe in azione ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, dove da questa mattina ha preso il via la demolizione di 13 villette abusive costruite sulla battigia. "Finalmente viene ripristinata la legalità ed il rispetto delle leggi in questi luoghi - ha commentato il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna - Tredici villette abusive che da anni deturpavano quel tratto di litorale, inquinandolo con più che probabili scarichi illegali. Adesso con la riqualificazione si consegnerà a cittadini e turisti tratti di litorale liberi da abusi e belli".