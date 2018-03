Palermo: ruba scarpe da negozio, arrestato

Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Altarello di Baida hanno arrestato in flagranza di reato Hamzaoui Ahmed, 24 enne di origine tunisina. Dopo aver ricevuto la segnalazione da parte degli addetti alla sicurezza che avevano notato dei movimenti sospetti, i militari dell'Arma si sono subito portati all'esterno del negozio sito in viale Regione Sicilina, dove, proprio in quel frangente, stava uscendo il giovane con una borsa. Immediatamente bloccato e perquisito, i Carabinieri hanno trovato all'interno della borsa, appositamente schermata per eludere le barriere anti-taccheggio, un paio di scarpe. La refurtiva è stata restituita al negozio, mentre il tunisino è stato trattenuto nelle camere di sicurezza. Al termine del giudizio e dopo la convalida dell'arresto, il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo.