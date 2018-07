Palermo: Orlando riceve a Berlino il premio ‘Federico II’

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha ricevuto oggi a Berlino il premio "Federico II" per l'amicizia fra i popoli e l'integrazione fra le nazioni, promosso dalla Società Arabo-Tedesca. La consegna del premio è stata accompagnata da un discorso del Ministro degli Esteri Federale tedesco, Sigmar Gabriel alla presenza dell'ambasciatore italiano Pietro Benassi e di diversi diplomatici di paesi euro-mediterranei. Nel suo discorso, il ministro degli Esteri Gabrie "ha ricordato il cammino di cambiamento culturale fatto dalla città di Palermo da capitale della mafia a Capitale della cultura" ed ha sottolineato come "Palermo sia oggi un modello per quanti, in tutta Europa e nel mondo, non si rassegnano all'intolleranza, alla paura e alla logica dei muri contro le differenze. Palermo con Orlando, ha detto Gabriel, ha saputo unire il contrasto all'intolleranza e ai muri con la battaglia per la legalità, contro la mafia e per i diritti umani". Nel suo discorso di ringraziamento, il sindaco ha sottolineato come "Palermo dimostra che è possibile coniugare la cultura dell'accoglienza e della solidarietà con quella della legalità e dei diritti, anche come queste si rafforzino a vicenda. Palermo dimostra che accoglienza è sinonimo di sviluppo ed attrattività, anche turistica, anche imprenditoriale, come dimostra la sempre crescente attenzione rivolta a Palermo e al suo percorso di innovazione e sviluppo".