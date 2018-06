Palermo: nuovo raid vandalico in scuola Falcone, vetri in frantumi

Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Vandali in azione nella scuola intitolata a Giovanni Falcone nel quartiere Zen di Palermo. Ignoti hanno lanciato dei sassi mandando in frantumi le vetrate dell'istituto, già in passato oggetto di raid e incursioni. A dare l'allarme stamani è stato il personale scolastico. Sulla vicenda indaga la Polizia. Lo scorso anno sempre nella stessa scuola era stato preso di mira il busto dedicato al magistrato antimafia ucciso nella strage di Capaci. Ignoti avevano decapitato la statua e la testa era stata poi usata per sfondare una porta a vetri. Il busto restaurato era poi stato risistemato davanti alla scuola.