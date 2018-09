Palermo: Musica e talenti emergenti all’Enel Energia Tour

Palermo, 29 set. (AdnKronos) - Leggere sculture aeree che fluttuano nell'aria della splendida Piazza Magione a Palermo, solo grazie al calore delle radiazioni solari emanate dalla superficie terrestre. Si è aperta con lo spettacolo 'Aerocene' di Manifesta 12 la quarta tappa dell'Enel Energia Tour che, dal 19 Luglio porta la grande musica nelle piazze e nei parchi italiani. Dopo il successo dei primi tre appuntamenti di Arezzo, Pescara e Bologna, l'evento musicale è sbarcato oggi a Palermo, con un intenso spettacolo che ha preso il via questa mattina in Piazza Magione. Musica jazz, pop, classica e indie caratterizzano i concerti dedicati a importanti nomi della musica, ma anche alla scoperta di talenti emergenti dei territori toccati dalla manifestazione, in un viaggio culturale attraverso l'Italia per intrattenere e divertire con le note dello spartito. La tappa di Palermo vede protagonista una ?line up' di primissimo piano nel panorama musicale nazionale con Cosmo e Giorgio Poi che farà dell'Enel Energia tour un evento. "Palermo è una tappa importantissima, Enel con la sua sostenibilità, la sua innovazione e la sua carica di forza arriva anche qui per passare insieme ai propri clienti, ai cittadini di Palermo e a tutte le persone che vivono qui e vogliono incontrarci una giornata ricca di proposte. Enel continua ad essere sempre più vicina al territorio anche grazie a questi eventi aperti a tutta la comunità?, ha dichiarato Davide Ceciliato, responsabile mercato macro-area sud di Enel. Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, già leader e fondatore dei Drink to Me, una delle cult band più amate dell'underground italiano, è esploso nell'estate del 2016 grazie al singolo ?L'ultima festa?, il brano che dà il titolo al suo ultimo album e che ha letteralmente dominato l'air play delle radio italiane fino ad arrivare al Disco d'oro. Negli ultimi anni la sua ascesa è stata irrefrenabile e suggellata dai numeri da un tour iniziato lo scorso marzo che ha fatto registrare il tutto esaurito con date raddoppiate e un appendice europea di grande riscontro. Nel panorama musicale italiano, al momento, Cosmo spicca per la sua capacità di fondere una scrittura pop dai tratti autoriali con un approccio libero e fuori dagli schemi, più figlio della musica elettronica da club che della tradizione cantautorale.