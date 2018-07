Palermo: M5S, rilievi Mef sono la Caporetto di Orlando

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "E' incredibile che una Caporetto venga raccontata alla città come una vittoria: il sindaco continua a prendere in giro i palermitani. Dei 46 rilievi del Mef, venti hanno portato all'adozione di misure correttive perché ritenuti fondati, altri dieci hanno portato ad una presa d'atto, mentre gli altri sono oggetto di contestazione". Lo dichiarano i consiglieri comunali del M5S di Palermo Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo. "Con questa relazione il Comune ha in gran parte riconosciuto di avere commesso diverse e molteplici irregolarità e sulle società partecipate quasi tutti i rilievi hanno colpito e affondato il bersaglio - sottolineano i consiglieri - In un mondo normale, un qualsiasi altro sindaco, dopo avere firmato una relazione del genere, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni e liberato la città. A Palermo invece no, Leoluca Orlando continua a costringere i cittadini alla sua ormai ingombrante e opprimente presenza".