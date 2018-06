Palermo: in auto con tre chili di droga e due figli piccoli, arrestati marito e moglie

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - In auto con tre chili di droga e due figli minori. Antonio Di Maggio e Marianna Pace, marito e moglie di 41 anni, sono stati arrestati dalla polizia durante un controllo in viale Regione siciliana, a Palermo. Nella loro auto gli agenti hanno trovato, nascosti sotto il sedile del passeggero, tre panetti di hashish da circa un chilo ciascuno. Di Maggio è un volto noto alle forze dell'ordine. Nel 2012, al termine del processo Apocalisse, è stato condannato per estorsione aggravata e associazione per delinquere di stampo mafioso. Uomo contiguo alla famiglia mafiosa della 'Marinella', si occupava di estorsioni e traffico di stupefacenti.