Palermo: grandi numeri per la StraPalermo, oltre 9mila in strada domani

Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - Numeri da capogiro e una grande festa cittadina. Sono queste le premesse per la III edizione della 'StraPalermo - Corri StraPapà', la grande manifestazione organizzata dall'Acsi Sicilia occidentale, in collaborazione con il Comune di Palermo, che domani, domenica 18 marzo, attraverserà le vie del centro cittadino. Ad oggi sono più di quattromila i bambini iscritti alla passeggiata ludico motoria per un totale di circa diecimila persone pronte a scendere in strada (ogni bambino correrà accompagnato da almeno un genitore). Si parte alle 11, da via Cavour, per proseguire per via Roma, via Torino, via Maqueda e fermarsi ai tre punti ristoro che saranno organizzati nella zona laterale al Teatro Massimo. La partenza per la gara competitiva sarà invece alle 8.45 sulla distanza di circa nove chilometri: tre giri di tre chilometri tra le bellezze storico-monumentali del centro storico. Dopo la gara, i più piccoli potranno continuare a divertirsi all'interno del Village StraPapà, a piazza Verdi, che resterà aperto fino alle 20 di domenica. Quest'anno la manifestazione, in collaborazione con Bnl, contribuirà ad incrementare la raccolta di fondi a favore di Telethon.