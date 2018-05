Palermo: Forza Nuova, Orlando vada a fare il sindaco in Siria

Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - "Città abbandonata ai suoi drammi ed ai disagi che la affliggono, sempre più sporca, sfregiata dal degrado che cresce in maniera esponenziale: oltre ai danni di una raccolta differenziata organizzata nel solito modo pasticcione, denunciamo la consueta inadeguatezza della raccolta ordinaria. Cosa aspettarci, quindi, in vista dell'estate rovente e dei prevedibili allarmi sanitari? I soliti cumuli maleodoranti agli angoli delle strade, habitat ideale per topi e scarafaggi?!". E' quanto si legge in una nota a firma di Massimo Ursino, segretario provinciale di Forza Nuova a Palermo. "Orlando millanta di essere sindaco della più mediorientale delle città europee? Vada a fare il sindaco in Siria e vedrà che, nonostante la guerra, i sindaci siriani mostrano maggior dignità e rispetto per le loro città?, dice. "Si dimetta Orlando, dia spazio ai giovani che dice di voler coinvolgere ? conclude Ursino ? la città puzza e anche lui, eterno sindaco, non emana ormai un buon odore".