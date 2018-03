Palermo: controlli a San Lorenzo, sequestrati 11 chili di pesce

Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - Undici chili di pesce privi di tracciabilità sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine durante una serie di controlli condotti nella zona tra via San Lorenzo e Pallavicino, a Palermo. Il primo sequestro è stato effettuato in una pescheria dove il titolare aveva violato gli obblighi previsti dalla normativa europea per la tracciabilità dei prodotti: per lui una sanzione di 4.500 euro e la confisca di sei chili di pesce. Stessa sorte per un venditore ambulante di pesce, al quale è stata comminata la medesima sanzione e sono stati sequestrati poco più di cinque chili di prodotti ittici. I controlli hanno portato anche all'allontanamento di un parcheggiatore abusivo, 'a lavoro' in via Socrate: per lui è scattata una multa di tremila euro. Duemila euro di sanzioni infine sono state elevate ad alcuni automobilisti per violazioni del codice della strada. Controllate oltre cinquanta persone e trenta veicoli.