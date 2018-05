Palermo: cellulare alla guida, 34 multe in una settimana

Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Sono 34 le multe elevate dalla polizia municipale di Palermo, nell'ultima settimana, per l'uso del telefonino durante la guida. Il comandante dei vigili Gabriele Marchese ha disposto il servizio di quattro pattuglie con vigili in borghese a bordo di moto civetta. Per i 34 conducenti una sanzione di 161 euro, 5 punti in meno sulla patente e, nel caso in cui la stessa violazione dovesse essere commessa nei prossimi due anni, la sospensione della patente da uno a tre mesi. "Se è vero che i tre quarti degli incidenti stradali sono causati dalla distrazione, altrettanto vero è che il telefonino è oggi la principale causa di tale distrazione - afferma il comandante - In molti purtroppo non solo parlano ma anche chattano, scrivono e leggono messaggi, consultano la posta elettronica: il tutto distraendosi e perdendo irresponsabilmente il controllo del mezzo con il concreto rischio di procurare incidenti". Un plauso anche dal sindaco Leoluca Orlando che ha sottolineato come l'intervento "efficace" della polizia municipale debba essere affiancato da "una crescita del senso civico, della coscienza che la distrazione alla guida è causa di tragedie e lutti, come purtroppo troppo spesso raccontato dalla cronaca".