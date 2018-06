Palermo: bimba di 8 anni ‘barista’ a Ballarò, controlli nei locali della movida

Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Era una bambina di soli 8 anni a somministrare alcolici in un pub di via delle Pergole, nel quartiere Ballarò di Palermo. E' quanto scoperto dagli agenti della polizia municipale durante una serie di controlli eseguiti, nel fine settimana, nei locali della movida. La titolare del locale, che somministrava alimenti e bevande senza alcuna autorizzazione amministrativa e sanitaria, è stata denunciata e nei suoi confronti sono scattate sanzioni per 11.800 euro. Gli agenti hanno proceduto all'interruzione immediata dell'attività. Chiusa, perché totalmente abusiva, anche un'altra attività di via delle Pergole dedita alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari. Il titolare è stato multato per oltre settemila euro. In piazza Bara all'Olivella invece un locale è risultato privo di apparecchio alcol test e di tabella per orari apertura e chiusura: le sanzioni ammontano a 708 euro. Sotto sequestro e sanzioni per oltre 14mila euro a un locale di via Maqueda, senza insegna e privo di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e sanitarie. Il gestore, inoltre, ometteva di indicare gli ingredienti dei cibi cotti esposti in vendita.