Palermo: Biagio Conte in strada con senzatetto, voglio condividere questa vita con loro

Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - ''Vivo un profondo disagio. Non riesco ad essere tranquillo, non dormo e non riesco a mangiare, sapendo che ancora oggi tante persone vivono per strada. Tante famiglie sono sotto sfratto e non hanno una casa. E tante persone non hanno un lavoro". Lo scrive, in una lettera aperta, Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità che da questa notte ha scelto di dormire sotto i portici di via Roma, a Palermo, insieme ai tanti senzatetto. Ad accorgersi della sua assenza, solo questa mattina, sono stati i volontari della Missione. "Ognuno si è chiesto dove fosse -raccontano - Qualche ora dopo abbiamo sentito che ha dormito per strada". Ai volontari che lo hanno raggiunto, fratello Biagio ha spiegato di non riuscire "ancora ad accettare che ci possano essere tanti ancora che vivono queste profonde sofferenze nella loro vita dovuti principalmente all'indifferenza e che continuano a vivere e morire per strada. Non riesco ancora ad accettare l'idea che tanti ancora siano senza lavoro, senza casa e devono morire per strada. Voglio condividere questa vita con loro, stare insieme a loro, così è nata la Missione di Speranza e Carità e questo è il cammino che sento di portare avanti".