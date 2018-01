Palermo: Biagio Conte in strada con senzatetto, voglio condividere questa vita con loro (2)

(AdnKronos) - Biagio Conte ha quindi affidato ai volontari una lettera aperta. "La forte indifferenza e il profondo egoismo ancora oggi molto diffuso mi inducono a rispondere 'al male col bene' - scrive - Per queste ingiustizie mi abbandono anche io per strada per solidarizzare con chi è morto per strada, per chi ancora dorme per strada. Mi sosterrà la preghiera e il digiuno affinché i cuori e le coscienze si sensibilizzano verso i più bisognosi". Poi un appello rivolto "a tutte le città e a tutte le Regioni d'Italia. E' urgente aiutare chi non ha la casa, il lavoro. Ascolta Italia il grido disperato di chi perde la casa, il lavoro. Chi non si dona e non aiuta contribuisce all'impoverimento della nostra società, è urgentissimo rispondere ai bisogni della gente".