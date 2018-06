Palermo: anche la polizia partecipa a ‘Una marina di libri’

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - La Polizia di Stato partecipa per la prima volta, quest'anno, alla manifestazione 'Una Marina di Libri' che si terrà all'Orto Botanico di Palermo dal 7 al 10 giugno. In uno stand dedicato saranno illustrate le pubblicazioni realizzate dalla Questura e dalla Polizia, a livello nazionale. Libri che testimoniano la necessità di una memoria collettiva dell'impegno e della simbiosi tra polizia e società civile, testi che richiamano momenti storici della città e del Paese. Lo stand sarà munito di un ledwall su quale scorreranno immagini e testimonianze. Il primo appuntamento è fissato per domani, alle 19.30, in occasione dell'inaugurazione dell'iniziativa: un poliziotto della Squadra mobile di Palermo dialogherà con il giornalista Daniele Billitteri sul tema 'Aneddoti: quello che le indagini non dicono'. 'Donne in Polizia tra fiction e realtà' sarà invece il tema dell'incontro che si terrà l'8 giugno tra l'attrice Clotilde Sabatino e i due vice questori di Palermo Rosaria Maida e Lisa Iovanna. Ancora di donne in polizia si parlerà l'indomani, il 9 giugno, con il direttore tecnico della polizia scientifica di Palermo Paola Di Simone, e lo stesso giorno il questore Renato Cortese incontrerà la scrittrice Dacia Maraini. Previsto anche un concerto della Fanfara della Polizia. A chiudere la manifestazione, il 10 giugno, sarà il vice questore Piergiorgio Di Cara con un incontro su 'Poliziotti tra narrativa e realtà'.