Padova: scatta il piano caldo per gli anziani (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ingresso agevolato in piscina: Per gli over 65, dal 1° luglio al 31 agosto. al Centro sportivo Plebiscito - tel. 049-611133; Padova Nuoto s.r.l. - tel. 049-681300; Centro sportivo 2000 - tel. 049-8712600. Per trascorrere la giornata in compagnia: Comunità di Sant'Egidio, Momenti di incontro e festa nei quartieri -cel. 340-1427440; Centri Diurni per anziani autosufficienti; Casetta Altichiero - Via Altichiero n. 1 cel. 345-0777829; Centri Diurni per anziani non autosufficienti; Casetta Michelino - Via Pontevigodarzere, 14 tel. 049-8876879; Casa Famiglia Gidoni - Via Mons. Fortin, 34 tel. 049-8040311; Anziani a casa propria - Piazza Castello, 15 tel. 049-8753547. Soggiorni climatici: I soggiorni climatici estivi, nel periodo da giugno a settembre, hanno una durata di 15 giorni in hotel a tre stelle con pensione completa. I gruppi di 35 persone circa sono accompagnati da un animatore. Il Comune riconosce un contributo a sostegno del costo del soggiorno per coloro che hanno presentato la dichiarazione ISEE. I requisiti per partecipare sono: essere residenti a Padova, aver compiuto 60 anni, essere in condizione non lavorativa e di autosufficienza. I soggiorni sono previsti nelle località: Sottomarina, Jesolo, Caorle.; Gabicce Mare, Rimini, Rivazzurra, Igea Marina, Cattolica; Andalo, Fiera di Primiero, Pinzolo; Toscolano Maderno (Lago di Garda).