Padova: scatta il piano caldo per gli anziani (2)

Per gli over 65 dal primo luglio al 31 agosto è possibile usufruire anche di ingressi agevolati in piscina al Centro Sportivo Plebiscito, al Centro Sportivo 2000 e alla Padovanuoto. Tra i servizi offerti agli over 65 anche la possibilità di ricevere, senza costi aggiuntivi, la spesa a domicilio con la collaborazione di Ascom e di Confesercenti. Per gli anziani d'estate sono poi previsti i soggiorni climatici con diverse destinazioni, in mare o in montagna. Numeri da contattare in caso di bisogno: Auser ?Filo d'argento?, Numero Verde 800995988 ? tel. 049-620064 lun-ven 9.00-12.00; Telefono Amico tel. 199284284 - Tutti i giorni 10.00-24.00, WhatsApp Amico Padova cel. 345-0361628 - mart ? ven 18.00-21.00; Centro di Ascolto Padova Nord, sede di Via G. Brunelleschi, 1 tel. 049-600614 ? lun - ven 10.00-12.00, sede di Via Cividale, 19; tel. 049-680993 ? lun - ven 10.00-12.00; I.A.S.I. Pronto Anziano; Sede Azienda Ospedaliera via Giustiniani, 2 tel. 049-8217000 lun - ven 9.00-12.00 15.00 18.00; Teleadozioni degli anziani; sede Ass. Amici di San Camillo, via Verci, 2/a tel. 049-8072055 lun-ven 10.00-11.30 - cel. 368-7893709 tutti i pomeriggi; Lions Club: per ascolto telefonico e aiuti cel. 348-7821017 ? mart 10.00 ? 12.00; Casa del Sole ? Progetto Longevità per ascolto telefonico e aiuti: cel. 392-9702688 lun - ven 15.00-18.00.