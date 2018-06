Padova: quasi 20mila pellegrini alla cappella del tesoro di Sant’Antonio

Padova, 4 giu. (AdnKronos) - Dal 28 maggio sono stati 18.719 i pellegrini che hanno sfilato dinanzi alle Reliquie nella Cappella del Tesoro di Sant'Antonio. Nella giornata di ieri, domenica 3 giugno, sono stati conteggiati 3.260 passaggi e alle 12.15 di oggi, lunedì 4 giugno, erano 823 i pellegrini giunti a salutare le Sacre Reliquie portando il totale a 19.542 passaggi. Si consideri che questo è un dato parziale che non comprende quanti decidono di recarsi solamente alla Tomba del Santo, per toccare l'Arca o per rivolgere una preghiera, o quanti invece seguono soltanto le celebrazioni. E due Reliquie del Santo (Massa Corporis) partiranno il 6 giugno per gli Stati Uniti, dirette allo Stato dell'Ohio accompagnate da padre Mario Conte, Direttore del 'Messenger of Saint Anthony'. È la prima volta che Sant'Antonio giunge dai devoti e dai pellegrini di questo Stato centro-occidentale degli Stati Uniti, uno dei più ricchi e popolati dell'Unione. Le tappe: venerdì 8 giugno Our Lady of Lourdes, Palestine e Saint Jude Church, Columbiana; sabato 9 giugno, Our lady of Lebanon, North Jackson; domenica 10 giugno, St. Anthony all Saints Parish, Canton; lunedì 11 giugno, Our Lady of Perpetuale Help, Aurora e Chiesa Saint Patrick RC Church, Hubbard; martedì 12 giugno, The Shrine of Our Lady, in Youngstown, St Charles Borromeo Parish, Boardman; mercoledì 13 giugno, Festa del Santo, le Reliquie saranno nella Chiesa di Our Lady of Mount Carmel a Youngstown e alla Chiesa di Saint Anthony of Padua sempre a Youngstown.