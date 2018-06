Padova: quasi 20mila pellegrini alla cappella del tesoro di Sant’Antonio (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Giovedì 14 giugno si sposteranno nella Chiesa di Saint Anthony of Padua a Lorain; venerdì 15 giugno alla Saint Barbara RC Church in Massilon; sabato 16 giugno nella St Joseph Church on Alliance; e domenica 17 giugno le ultime due tappe in Ohio: alla chiesa di Saint Anthony of Padua in Fairport Harbor e nella St. Columba Cathedral, Youngstown. Il Canada è la destinazione del viaggio di quest'anno delle Reliquie, accompagnate da padre Alessandro Ratti: Sabato 9 giugno in Missisauga città del sud dell'Ontario alla Cristo Rei Parish; sabato 10 giugno a Scarborough; martedì 12 giugno Alla St. Aidean RC Church a Toronto; mercoledì 13 giugno Festa del Santo alla Chiesa of Saint Bonaventure, Leslie South of Lawrence; sabato 16 giugno e domenica 17 a Brampton, nella chiesa di St. Patrick's Parish. La terza destinazione del viaggio delle Reliquie in Australia, nello Stato di Aldelaide, accompagnate da padre Paolo Floretta: da lunedì 11 a domenica 17 giugno a Payneham; poi a Melbourne, domenica 19 giugno nella chiesa di St. Francis of Assisi; a Sidney mercoledì 21 e giovedì 22 giugno.