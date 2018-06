Padova: minaccia di uccidersi, i carabinieri lo disarmano in extremis (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Contestualmente, l'equipaggio del Radiomobile di Piove di Sacco (Pd) riusciva a localizzare l'uomo in una zona isolata di Pontelongo (Pd), in prossimità di un casolare abbandonato, il quale effettivamente teneva in pugno una pistola. A quel punto, la delicata negoziazione, già in corso telefonicamente con il carabiniere della centrale operativa, veniva proseguita dai due militari presenti sul posto, che sinceramente preoccupati per le sorti del giovane, riuscivano a convincerlo a desistere dalle sue intenzioni e ad appoggiare a terra la pistola, peraltro con caricatore inserito e pronta all'uso. Ai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile il giovane spiegava di aver avuto un momento di sconforto, di essere loro grato per avergli di fatto salvato la vita e di accettare di buon grado le cure mediche, nel tentativo di ritornare alla sua vita serena. Così, al termine di un intervento dai tratti drammatici, l'uomo veniva accompagnato presso l'ospedale civile di Piove di Sacco (Pd), per gli opportuni ausili psicologici.