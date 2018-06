Padova: la festa del Santo, oggi la grande giornata di Antonio

Padova, 13 giu. (AdnKronos) - Nonostante la solennità cada di giorno infrasettimanale, Basilica di sant'Antonio gremita stamani sin dalla prima messa delle sei con tutti i posti a sedere occupati. Come sempre un grande abbraccio dai padovani e dai pellegrini di tutto il mondo giunti oggi sino a qui. Stamani già dalle ore 5.30 i pellegrini erano in attesa di entrare in Basilica. Dalla metà della mattinata si sono iniziate a formare code sul sagrato per accedere al Santuario dalla Porta Nord ed arrivare, secondo il percorso designato, alla Tomba del Santo, sorvegliata di volontari e alla Cappella delle Reliquie. Qui, alle ore 15.00 erano già oltre 3.800 i passaggi segnati dal contapersone. A pieno regime la macchina organizzativa messa in campo dai frati: una ventina di frati nella Penitenzieria, per ascoltare e assolvere i pellegrini dalle 5.45 di stamani, sino alle 19.30. Una quindicina le guardie della Basilica in servizio suddivise in vari turni dalle 5.30 sino alle 22.30 di oggi; circa un centinaio di volontari tra Arciconfraternita di sant'Antonio; Associazione Mario Tommasi onlus del Villaggio Sant'Antonio; Cisom; Croce Rossa; Croce Verde; Gioventù francescana; Milizia dell'Immacolata; Protezione Civile; Rangers; Associazione Domus Familiae padre Daniele; Scout e volontari vari. Il Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) ha allestito il servizio di assistenza e soccorso dalle ore 6.00 alle ore 21.00 con orario continuato con oltre sessanta volontari e 10 medici coprendo tutto il territorio della Basilica.