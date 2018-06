Padova: la festa del Santo, oggi la grande giornata di Antonio (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Sin dal mattino sono stati circa una quarantina gli interventi di soccorso con due ospedalizzazioni. Il Cisom rafforzerà le postazioni a partire dalla Messa delle 17, momento in cui solitamente aumentano gli interventi. Come sempre grande attenzione in questa giornata dalla Pubblica Sicurezza: circa una ventina le unità presenti tra Polizia, Carabinieri a cui si aggiunge il personale del Comando di Polizia Municipale, impegnate in zona Prato della Valle e in Basilica, nella viabilità, nell'accompagnare la Processione. Sono 11 le Sante Messe in programma in questa giornata di festa: la prima alle ore 6.00 del mattino; poi alle 7.00, alle 8.00, alle 9.00, alle 10.00 la Santa Messa degli Associati Messaggero di sant'Antonio presieduta da padre Giancarlo Zamengo Direttore Generale del Messaggero di sant'Antonio, alle ore 11.00 la Santa Messa Pontificale presieduta dal Vescovo di Padova Monsignor Claudio Cipolla e alle 12.15; al pomeriggio una messa alle 15.30 e la Santa Messa Solenne presieduta dal Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali padre Giovanni Voltan, alle ore 17 che precede la Solenne Processione delle Reliquie e della Statua di Sant'Antonio per le vie della città di Padova. Una processione che non si svolgerà in caso di maltempo e che si svolgerà in questo caso all'interno della basilica. Una santa messa anche alle ore 19.00 in attesa del rientro della Processione e l'ultima messa che conclude la giornata alle ore 21 . Alle ore 11 , affollatissima la Santa Messa Solenne Pontificale presieduta da Mons. Claudio Cipolla Vescovo di Padova, con 45 concelebranti. "Sant'Antonio è stato un grande annunciatore della Parola e della giustizia del Signore nella Chiesa e nella società del suo tempo ? ha sottolineato nella omelia Monsignor Cipolla che è anche il suo Messaggio alla Città di Padova ? È stato ?voce? della carità di Dio, del suo desiderio di salvezza per ogni figlio e figlia, di guarigione di ogni male dell'anima e del corpo. I miracoli di Gesù e dei santi sono testimonianza di miracoli molto più profondi anche se spesso invisibili come tutte le cose che riguardano i sentimenti e il mondo spirituale".