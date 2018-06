Padova: incendio a compattatore, spento dai Vigili del fuoco

Padova, 14 giu. (AdnKronos) - Poco dopo le 14, i vigili del fuoco sono intervenuti in Corso Stati Uniti a Padova per l'incendio di un compattatore di materiale secco. Il cassone dopo essere stato spostato con la collaborazione del personale dell'azienda d'igiene ambientale è stato aperto per provvedere allo spegnimento. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica del compattatore da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.