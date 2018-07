Padova: divampa incendio in cucina, pompiere fuori servizio interviene e limita i danni

Padova, 13 lug. (AdnKronos) - Divampa un incendio in cucina e la proprietaria chiama aiuto, interviene per primo un vigile del fuoco libero dal servizio, che abita nello stesso stabile, il quale allerta i soccorsi, porta in salvo la donna e interviene spegnendo le fiamme. È capitato intorno alle 12.30 in Corso delle Terme a Montegrotto quando le fiamme hanno intaccato la cappa della cucina della donna intenta a cucinare. Il pronto intervento del pompiere ha fortemente limitato i danni, circoscritti alla solo cucina. I vigili del fuoco arrivati da Abano hanno concluso l'intervento ripristinando le condizioni di sicurezza dell'appartamento. A scopo cautelativo la proprietaria e il vigile del fuoco sono stati portati in ospedale ad Abano Terme per aver inalato del fumo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.