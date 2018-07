Padova: Carabinieri, servizio straordinario di controllo del territorio

Padova, 20 lug. (AdnKronos) - Dal tardo pomeriggio di ieri, fino alle prime ore della trascorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Padova sono stati impegnati nello svolgimento di un servizio di controllo straordinario del territorio, organizzato con lo scopo di prevenire e anche reprimere i reati in generale ma, in particolare, per porre un deciso contrasto al fenomeno della diffusione degli stupefacenti in alcune aree della città dove, recentemente, erano giunti i segnali di una ripresa di questa illecita attività, nella fattispecie il quartiere Stanga e via Maroncelli. Per tale ragione è stato predisposto un dispositivo che comprendeva 15 militari della Compagnia Carabinieri di Padova e della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 4° Battaglione Carabinieri di Mestre (VE), che ha ottenuto apprezzabili risultati. Appena intrapreso il servizio, durante un controllo eseguito nei ?giardini arena?, i carabinieri hanno sorpreso e arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un cittadino del Gambia, 20enne, irregolare e senza fissa dimora, il quale aveva occultato sulla persona un involucro contenente 15 grammi di marijuana, pronti per essere ceduti ai potenziali acquirenti. Lo straniero, dopo le operazioni di rito, è stato rimesso in libertà essendo già sufficienti gli elementi probatori raccolti e mancando il pericolo di inquinamento delle prove, come disposto dal Pubblico Ministero informato dei fatti.