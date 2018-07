Padova: Carabinieri, servizio straordinario di controllo del territorio (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra le molte persone controllate è stato rintracciato e arrestato un 37enne di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Padova nel novembre 2017, dovendo espiare una pena di 8 mesi e 27 giorni di reclusione, per reati in materia di stupefacenti commessi in Padova. Lo straniero è stato quindi associato alla Casa Circondariale patavina per l'espiazione della pena. Sono, inoltre, stati denunciati in stato di libertà, per il reato di spaccio di stupefacenti, un nigeriano 25enne, residente a Fiesso d'Artico (Ve), per avere venduto un grammo di eroina a un tunisino, 19enne e alla donna di nazionalità italiana che con lui si trovava, una 33enne di Mogliano Veneto (Tv), i quali, per sottrarsi al controllo, sono fuggiti a bordo della Fiat Punto condotta dalla moglianese. Immediatamente inseguiti, venivano bloccati in prossimità del casello autostradale di Padova Est. In tale circostanza il tunisino veniva anche denunciato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, avendo minacciato i carabinieri. Oltre ai due acquirenti è stato anche segnalato alla Prefettura un 34enne, nigeriano, sorpreso con un involucro contenente circa un grammo di marijuana. Tale tipologia di servizi, anche in considerazione dei risultati conseguiti e il plauso dei cittadini residenti, continuerà sistematicamente per tutto il periodo estivo con il fermo obiettivo di porre un argine al fenomeno dello spaccio di stupefacenti e tutelare la proprietà dei residenti, esposti ai reati contro il patrimonio, in particolare durante la stagione estiva, quando frequenti sono i periodi di assenza dalle abitazioni dovuti agli spostamenti temporanei nei luoghi di villeggiatura.