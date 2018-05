Padova: carabinieri liberano giovane cinese costretta a prostituirsi

Padova, 25 mag. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia di Este (Pd), a conclusione di un'attività di indagine coordinata dal Pubblico Ministero presso la Procura di Rovigo Sabrina Duò, hanno arrestato per favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù, una cinese 60enne, con precedenti specifici. A far scattare le indagini la segnalazione che in un appartamento del centro di Este, da circa un mese, c'era un'insolito via vai di uomini. A confermare che all'interno dell'abitazione potesse svolgersi attività di prostituzione anche appuntamenti e riferimenti espliciti all'indirizzo monitorato rinvenuti su alcuni siti di incontri. I Carabinieri hanno dunque pianificato l'accesso allo stabile dove hanno trovato l'arrestata e una giovane connazionale in abiti succinti: alla vista dei militari, la ragazza, in preda alla disperazione, ha raccontato di essere giunta un mese fa a Este e di essere obbligata, dalla donna all'interno dell'appartamento, a prostituirsi, con la promessa di ricevere una percentuale dei profitti per poter comprare il biglietto aereo per tornare in Cina. La donna però non solo tratteneva tutti i guadagni, ma costringeva la giovane a rimanere reclusa in casa, con il pretesto che essendo priva di documenti potesse incorrere in problemi giudiziari. I militari hanno trovato nell'appartamento un libro contabile in cinese, nonché 200 profilattici custoditi nel frigorifero. Su disposizione della Procura di Rovigo, sono scattate quindi le manette per la 60enne cinese, già arrestata lo scorso anno a Roma per lo stesso reato, mentre la giovane è stata liberata.