Padova: al via il ‘piano caldo’ per gli anziani

Padova, giu. (AdnKronos) - Con l'estate scatta il ?piano caldo? del Comune di Padova, rivolto soprattutto ai cittadini anziani. Il settore Servizi Sociali ha realizzato un volantino con tutte le informazioni utili per affrontare i mesi più caldi. Il volantino sarà distribuito nei centri servizi territoriali, nei consigli di quartiere, nell'Urp del Comune e dell'azienda ospedaliera, nei distretti Ulss e nelle farmacie comunali. "L'estate è un periodo delicato per le persone anziane ? sottolinea l'assessora ai Servizi Sociali Marta Nalin ? Oltre al caldo e alle difficoltà pratiche spesso rischia di acuirsi, in una città che tende a svuotarsi, anche il senso di solitudine. Come amministrazione abbiamo cercato di dare impulso non sono ai servizi che vanno incontro a bisogni pratici, ma anche a iniziative che possano creare e rinforzare il senso di comunità". Oltre ai consigli su come affrontare il caldo (evitare le ore più calde della giornata, usare abiti leggeri e cappello, bere molta acqua, fare pasti leggeri) il volantino offre una serie di contatti per aiuto (Auser, Telefono Amico, Centro di Ascolo, Lions, Casa del Sole, Caritas) e indica alcuni luoghi freschi in cui ritrovarsi, come i centri sociali per anziani presenti nei quartieri e i parchi, in particolare il Parco Treves in zona Pontecorvo. Indicati anche i centri diurni per anziani autosufficienti e non.