Padova: al via il ‘piano caldo’ per gli anziani (2)

(AdnKronos) - Per gli over 65 dal primo luglio al 31 agosto è possibile usufruire anche di ingressi agevolati in piscina al Centro Sportivo Plebiscito, al Centro Sportivo 2000 e alla Padovanuoto. Tra i servizi offerti agli over 65 anche la possibilità di ricevere, senza costi aggiuntivi, la spesa a domicilio con la collaborazione di Ascom e di Confesercenti. Per gli anziani d'estate sono poi previsti i soggiorni climatici con diverse destinazioni, in mare o in montagna. Soggiorni climatici. I soggiorni climatici estivi, nel periodo da giugno a settembre, hanno una durata di 15 giorni in hotel a tre stelle con pensione completa. I gruppi di 35 persone circa sono accompagnati da un animatore. Il Comune riconosce un contributo a sostegno del costo del soggiorno per coloro che hanno presentato la dichiarazione ISEE. I requisiti per partecipare sono: essere residenti a Padova, aver compiuto 60 anni, essere in condizione non lavorativa e di autosufficienza. I soggiorni sono previsti nelle località: Sottomarina, Jesolo, Caorle.; Gabicce Mare, Rimini, Rivazzurra, Igea Marina, Cattolica; Andalo, Fiera di Primiero, Pinzolo; Toscolano Maderno (Lago di Garda).