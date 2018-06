Padova: 26 i centri estivi del Comune, aperti fino al 7 settembre

Padova, giu. (AdnKronos) - Centri estivi aperti fino a 7 settembre a Padova, dove il settore Servizi Scolastici del Comune ha costituito, per la stagione 2018, un Albo di soggetti gestori convenzionati che garantiscano un servizio di qualità con costi contenuti per bambini e ragazzi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado. Sono inoltre attivi anche i centri estivi per i bambini dei nidi in quattro sedi diverse: organizzati dal Comune con la gestione della cooperativa Terra per i bambini fino a 3 anni: Mago di Oz via Duprè; Scricciolo via Bajardi; Sacra Famiglia via Siracusa e Scarabocchio via Vecchia funzionano tutti full time e i posti sono al completo. I Centri Estivi per bambini-ragazzi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria sono funzionanti su 26 sedi distribuite nel territorio del Comune. Sono organizzati da 18 associazioni/cooperative e si rivolgono a una sola o a più categorie di utenza.