Padova: 26 i centri estivi del Comune, aperti fino al 7 settembre (2)

(AdnKronos) - Nello stesso centro potremmo trovare centri estivi per ragazzi dai 3 ai 14 anni o dai 6 ai 14, oppure solo per i bambini dai 3 ai 6 anni; in un caso anche la fascia dai 3 agli 11 anni. Il periodo di funzionamento varia: alcuni centri estivi sono aperti per tutta la durata del periodo, altri per periodi limitati). L'orario di funzionamento varia dalle 7.30 alle 17.00/17.30, anche in questo caso la durata è varia a seconda del gestore. I genitori posso optare per il part-time senza mensa o per il full-time con servizio mensa. I prezzi variano da un minimo di 50 euro la settimana per un part-time dalle 7.30 alle 13.00 fino a un massimo di 110 euro la settimana per un full-time dalle 7.30 alle 17.30. Il Comune contribuisce alla retta delle famiglie, con un reddito certificato ISEE fino a 6.000 euro con un supporto di 40 euro a settimana per un massimo di quattro settimane per chi utilizza la mensa, mentre 20 euro la settimana per chi chiede servizio senza mensa. Per le famiglie con un reddito fino a 8.500 euro lo stesso importo fino ad esaurimento delle disponibilità dell'Ente comunale (secondo quindi graduatoria).Le famiglia con bambini disabili possono chiedere il servizio di sostegno.