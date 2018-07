Pa: Foccillo (Uil), aspettiamo convocazione Bongiorno

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - " Aspettiamo la convocazione del Ministro Bongiorno per illustrare anche le nostre idee su come migliorare la Pubblica Amministrazione. Se, come sostiene il Ministro, si vogliono valorizzare al massimo tutti quelli che svolgono in modo efficiente il loro lavoro, siamo d'accordo e siamo disponibili a valutare insieme tutte le possibilità per farlo". Lo dichiara, in una nota, il segretario confederale della Uil, Antonio Foccillo. "Come pure, per ridare dignità a lavoratori che hanno subito tagli, sacrifici e riduzione del potere di acquisto, oltre ad un'offensiva demagogica, chiediamo che si confermi la triennalità del contratto, conquistato dopo dieci anni di blocco, e si avvii la nuova contrattazione dal 2019. In quella sede siamo disponibili a parlare di tutto e a concordare le misure più idonee", dice ancora Foccillo.