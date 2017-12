Omicidio di Enzo Valenti, arrestato 21enne

Su delega della Procura di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di fermo emesso dal Sostituto Procuratore Fabrizio Aliotta, nei confronti del 21enne Danilo Guzzetta in quanto accusato del reato di omicidio volontario commesso ai danni di Enzo Valenti di 21 anni, con “l’aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi consistiti in una lite legata alla vita privata dei due giovani”. Secondo la ricostruzione della Polizia, lo scorso 20 dicembre, Enzo Valenti viene accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele, dove è morto dopo circa un’ora per le ferite riportate, causate da colpo d’arma da fuoco che lo avevano colpito al braccio ed al torace.

Sul posto, sono intervenuti gli investigatori della Squadra Mobile che, sulla base delle prime informazioni assunte da familiari del giovane, e dalla persona che lo aveva condotto in ospedale, appurava che i fatti erano avvenuti pochi minuti prima in piazza Palestro. In sede di sopralluogo effettuato prima in piazza Palestro, gli agenti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica hanno repertato tracce di sostanza ematica.

A questo punto sono state avviate, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Catania, indagini, anche di tipo tecnico, condotte dagli agenti della Sezione Reati contro la Persona che ha consentito sin dalle prime battute di concentrare le attenzioni nei confronti del Danilo Guzzetta quale autore dell’omicidio, maturato a seguito di una lite con la Vittima.

Dalle analisi dei tabulati telefonici dell’utenza in uso a Guzzetta, gli agenti avrebbero scoperto che tra la 00.00 e le 01.00 del 20 dicembre l’ utenza agganciava celle compatibili con il luogo teatro del fatto di sangue. Le ricerche di Guzzetta, effettuate poche ore dopo il delitto presso la sua abitazione, e proseguite nei giorni successivi con perquisizioni nella zona di residenza della vittima, risultavano vane.

Nel frattempo le investigazioni tecniche, non disgiunte da quelle tradizionali, in particolare ascoltando alcuni conoscenti, si scopre che Guzzetta aveva intrapreso una relazione sentimentale con una giovane precedentemente legata alla vittima. Il 22 dicembre presso gli uffici della Procura, Danilo Guzzetta, il quale, alla presenza del proprio difensore, ha reso innanzi al magistrato titolare delle indagini ampia confessione, confermando quanto emerso dalle prime attività di indagine ed in particolare che il giorno 20 dicembre, intorno all’una di notte, in Piazza Palestro, aveva esploso due colpi di arma da fuoco con i quali aveva colpito Enzo Valenti.

L’indagato avrebbe raccontato che, a seguito di un primo litigio con la vittima, avvenuto sotto la propria abitazione, i due si erano dati appuntamento al “Fortino”, per portare avanti la “discussione”. Sul posto Guzzetta sarebbe andato armato ed a seguito della lite che ne era scaturita, in presenza di altri soggetti, aveva estratto la pistola ed esploso due colpi all’indirizzo di Valenti. Espletate le formalità di rito, Guzzetta è stato accopagnato presso la casa circondariale di piazza Lanza a disposizione dell’A.G. In sede di interrogatorio di garanzia, il G.I.P. ha convalidato il fermo.