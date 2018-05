Olmi: Zaia, è stato il cantore degli umili (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - ?Olmi, con la sua cinepresa ha dato volto, voce e colore ai valori più profondi del popolo, a quella religiosità fatta di cose semplici e di esperienza quotidiana ? prosegue il governatore del Veneto ? lasciandoci in eredità emozioni, sentimenti e riflessioni di intatta e perenne freschezza?. ?Lo voglio ricordare, infine, come un vero maestro del cinema e della vita ? conclude il presidente ? sempre attento e proteso verso i giovani. Quei giovani che ha coltivato come amici ed eredi della sua arte e della sua poetica, e ai quali ha continuato sin alla fine, con la scuola di cinema, ad affidare il suo credo nell'uomo, la capacità di leggere la profonda umanità delle piccole cose quotidiane, e lo sguardo attento al valore della storia e della memoria. Ai quali ha continuato a insegnare che fare cinema è mostrare quello che spesso è invisibile ai più. Grazie Ermanno, continuerai a vivere nel cuore dei veneti, solido come la montagna che ti ha accolto e ispirato come mistico interprete?.