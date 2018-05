Olmi: Ciambetti (Veneto), lascia vuoto incolmabile nella cultura italiana

Venezia, 7 mag. (AdnKronos) - ?Ermanno Olmi lascia un vuoto difficilmente colmabile nella cultura italiana. Quanti amano il cinema di impegno, che spinge a riflettere, un cinema che non da' risposte ma pone lo spettatore davanti a domande e lo fa crescere ponendolo davanti alla dura realtà, da oggi ha perso un punto di riferimento imprescindibile, un vero maestro che non si è mai piegato alla logica dello show business ma ha sempre cercato di narrare la durezza e le difficoltà della vita, con un autentico sentimento d'amore per la Pace?. Così il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti, porgendo le condoglianze alla famiglia del regista, ha commentato la morte di Ermanno Olmi, che "da oggi è per sempre nel cielo di chi ha cercato sempre la verità è non ha mai ingannato il suo pubblico".