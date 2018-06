Olisystem cerca 190 profili informatici in tutta Italia

Roma, 21 giu. (Labitalia) - Le competenze in informatica, tra hardware, software, programmi e app, sono sempre di più le carte vincenti nel mercato del lavoro. E le richieste di personale non mancano. Ora è il turno di Olisystem, importante azienda che opera nel settore Ict che cerca ben 190 profili informatici in tutta Italia e ha incaricato Articolo1, Soluzioni HR per la ricerca e selezione. Le risorse opereranno prevalentemente presso istituti bancari per attività di rollout (sostituzione vecchio parco macchine It con il nuovo hardware tecnologicamente avanzato); assistenza tecnica su Pc, periferiche, server, reti su utenti finali. Tra i requisiti dei 190 tecnici Hardware/Software ci sono: il diploma, le competenze su gestione postazioni di lavoro ed esperienza in ambito sistemistico; la disponibilità immediata e quella a lavorare anche nei giorni festivi e a svolgere straordinari; la Patente B (meglio se automuniti). L'orario di lavoro è full time (8,30-17,30). Le sedi di lavoro sono in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Sardegna, Sicilia. Il contratto è a tempo determinato Livello 2° ccnl Metalmeccanico, con rimborsi spese e concretissime possibilità di inserimento in azienda. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae corredato di foto con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a selezione@articolo1.it indicando nell'oggetto 'IT' e la sede per cui si propongono.