Olimpiadi: Zaia, Cortina la meno cara, 380 mln contro i 678 di Torino (2)

(AdnKronos) - Quanto alla spesa, Zaia precisa che ?la candidatura di Torino costerà 458 milioni di investimenti pubblici su impianti, più altri 220 su mobilità e infrastrutture di area vasta, per un totale di 678 milioni di euro di spesa pubblica, contro i 380 milioni di Cortina Dolomiti Unesco?. ?Cortina, Milano e Torino ? prosegue Zaia ? sono comunque tutte candidature di livello, ma quella davvero low cost è proprio Cortina. Non lo dico io ma i numeri. A questo vanno aggiunti altri valori, come la capacità dell'unico progetto davvero montano in lizza di sublimare il concetto di patrimonio universale sancito dall'Unesco per le Dolomiti e la compattezza sociale, economica e istituzionale che accompagna il progetto". "Cortina Dolomiti Unesco ? conclude il Governatore del Veneto ? gode sin dal primo giorno di un vasto consenso trasversale a ogni livello, dal territorio, alle Istituzioni, alle organizzazioni economiche, alla gente della montagna, che da decenni chiede occasioni di sviluppo compatibile come questa, che avrà effetti benefici per anni e anni sul tessuto sociale ed economico delle terre alte?.