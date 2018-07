Olimpiadi: Rossi, spero candidatura Lombardia vincente

Milano, 3 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo lavorato fattivamente in questi mesi insieme al Comune di Milano e ai Comuni della Valtellina: speriamo che la candidatura della Lombardia possa essere vincente". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, rispondendo in Aula consiliare alla mozione presentata dal Pd a favore della candidatura di Milano come sede per le Olimpiadi invernali del 2026. "Oggi -spiega Rossi- il Comune di Milano invierà il dossier in merito alla tabella di marcia che rimane da percorrere verso l'assegnazione dei Giochi invernali del 2026. Governo e Coni entro luglio decideranno con quale città presentarsi. E nell'ottobre 2018, a Buenos Aires, saranno presentate le candidature ufficiali. Poi il Cio, a Milano, nel settembre 2019, deciderà la sede ufficiale".