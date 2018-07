Olimpiadi: ok Pirellone a mozione per promuovere candidatura Lombardia

Milano, 3 lug. (AdnKronos) - E' stata approvata con 62 voti favorevoli la mozione presentata dal Pd, primo firmatario Maria Rozza, che impegna la Giunta regionale della Lombardia a promuovere e sostenere la candidatura di Milano e della Valtellina per le Olimpiadi invernali del 2026 e a predisporre il dossier ufficiale. Il sottosegretario con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, ha sottolineato che la Giunta ha già manifestato questa volontà e che proprio oggi è stato presentato il relativo dossier al Coni: "La nostra candidatura ha i numeri per essere quella vincente", assicura Rossi. Durante il dibattito in Aula sono intervenuti Monica Mazzoleni (Lega), Federico Romani (Forza Italia), Dario Violi (M5s), Manfredi Palmeri (Energie per l'Italia), Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti), Viviana Beccalossi (Misto) e Michele Usuelli (+ Europa). Non hanno partecipato al voto i Consiglieri del Movimento 5 Stelle.