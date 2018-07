Olimpiadi: M5S, modello Torino è a 5 Stelle

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - ?Il modello Torino presentato stamane dalla sindaca Chiara Appendino per le Paralimpiadi ed Olimpiadi invernali del 2026 è un modello a 5 stelle, virtuoso, sostenibile dal punto di vista ambientale, dove emerge visione ed innovazione (Torino City Lab, droni, guida autonoma in ambito cittadino), a zero debito per gli enti locali". Lo dichiarano i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Pattuanelli. "Particolare attenzione per il riuso e la sostenibilità per l'esistente: impianti, residenze e infrastrutture ad alta efficienza; tutela e ripristino del paesaggio e dell'Ambiente; promozione di un turismo dolce e a basso impatto ambientale con ricadute sull'area vasta (urbana e montana); Villaggi olimpici destinati ad edilizia residenziale sociale pubblica, residenze universitarie e destinazioni condivise con la collettività con metodo partecipato - continuano D'Uva e Patuanelli - E' previsto anche un controllo dell'Autorità Anticorruzione ed un controllo Antimafia a tutela trasparenza degli appalti, controlli di qualità su tutto l'operato ed il costruito". "In sintesi, vogliamo dimostrare che un'idea diversa di Olimpiadi esiste e siamo in grado di metterla in piedi. Vogliamo creare un nuovo modello che sia un esempio per tutti gli eventi futuri e di cui i cittadini possano vivere i benefici non solo nel ricordo ma nei servizi e nella qualità della vita offerta dal territorio post-olimpico?, concludono i 5 Stelle.