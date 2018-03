Olimpiadi: assessore Bottacin chiede sostegno univoco del territorio bellunese

Venezia, 15 mar. (AdnKronos) - Con una lettera inviata ai sindaci bellunesi l'assessore regionale alla Specificità della Provincia di Belluno Gianpaolo Bottacin sprona le amministrazioni comunali a fare quadrato sulla possibile organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 in territorio dolomitico. ?Non si tratta certamente di un percorso facile ? spiega l'assessore - ma se anche ci fosse una sola possibilità va giocata fino alla fine?. ?La Regione Veneto, con il presidente Zaia in testa che si è immediatamente fatto portavoce e sostenitore di questa opportunità, ha già mosso i primi passi. Ora, visto che si tratta di un'occasione che vedrebbe come primi beneficiari i bellunesi, è fondamentale che arrivi un sostegno compatto da parte del nostro territorio. Per questo ? conclude Bottacin - ho scritto ai sindaci di sostenere la proposta con specifici ordini del giorno o comunque adesioni a nome dell'ente che rappresentano, affinché dalla provincia di Belluno possa uscire un sì univoco alla disponibilità ad organizzare i giochi olimpici?.