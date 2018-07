Notizie Flash: 3/a edizione – L’economia

(AdnKronos) - Roma. "Esprimiamo soddisfazione per la conferma da parte del Governo dell'intenzione di bocciare la ratifica del Ceta, trattato di facilitazione commerciale tra Europa e Canada". A manifestarla, in una nota, è l'alleanza #StopCeta, che schiera Coldiretti, Cgil, Arci, Acli Terra, Fairwatch, Fare Ambiente, Greenpeace, Legambiente, Ecoitaliasolidale, Slow Food, Adusbef, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Fondazione Campagna Amica, Fondazione Isscon e Fondazione Univerde. "Un risultato importante arrivato dopo oltre due anni di lavoro e di dialogo delle nostre organizzazioni con il Parlamento, che ci ha portato anche a sostenere la costituzione di un Intergruppo parlamentare No CETA che sostiene questa proposta", prosegue la nota. Ora, l'alleanza chiede al Governo "di condividere una roadmap per far si che il decreto di ratifica arrivi quanto prima in Parlamento e sottoposto al voto per la bocciatura, in coerenza con gli impegni assunti in campagna elettorale da tutte le forze di Governo e parte dell'opposizione".