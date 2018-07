Notizie Flash: 2/a edizione – L’economia

(AdnKronos) - Roma. "In riferimento all'articolo intitolato 'Fincantieri: titolo ?Fincantieri: une liaison très, très dangereuse pour Naval Group?' ('Fincantieri: una relazione molto, molto pericolosa per Naval Group?') pubblicato ieri su La Tribune, Fincantieri precisa che le notizie contenute in questo articolo sono destituite di ogni fondamento". E' quanto si legge in una nota ufficiale del gruppo, diramata ieri alla stampa francese. Fincantieri "ha dato mandato ai suo legali di agire a tutela della propria immagine ed onorabilità in tutte le sedi civili e penali".