Notizie Flash: 1/a edizione – L’economia (9)

(AdnKronos) - Roma. "La grave crisi politico istituzionale che determina la fibrillazione dei mercati, speriamo temporanea, il rallentamento dell'economia e il calo della fiducia, di fatto, rendono ancora più difficile la soluzione del rebus dei conti pubblici". Lo sottolinea il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli commentando lo scenario politico-economico a margine del convegno di Terziario Donna Confcommercio, in corso a Roma. Sono due gli ostacoli da superare per Sangalli: "La correzione dei conti per il 2018 e il disinnesco delle clausole di salvaguardia per il 2019 per non far aumentare l'Iva perché - spiega - questo produrrebbe un crollo dei consumi". "Confidiamo che la politica tutta abbia un sussulto di responsabilità nel rispetto delle istituzioni e che il prossimo governo affronti queste due emergenze", conclude Sangalli.